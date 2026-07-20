È morto il corrispondente di La7 da Washington, noto per aver condotto un’intervista telefonica con Donald Trump. La conversazione ha suscitato polemiche dopo che sono stati trasmessi attacchi rivolti alla premier italiana. La notizia è stata diffusa dai colleghi e dai media italiani. La sua figura era nota nel settore giornalistico per le coperture politiche e i servizi realizzati negli Stati Uniti.

È morto Daniele Compatangelo, il giornalista de La7 corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a ’L’aria che tira’. È scomparso improvvisamente a causa di un malore, conferma la madre all’ANSA. Nato a Savona e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington. Sua l’intervista a Trump con attacchi a Meloni

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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