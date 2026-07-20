Un uomo di 42 anni è morto a Bologna durante un intervento della polizia. La Procura ha acquisito le conversazioni radio tra gli operatori e le sale operative. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso. La polizia aveva tentato di bloccare l’uomo, che si trovava in una situazione di tensione. Le registrazioni radio sono state sequestrate come parte delle verifiche in corso.

Continuano le indagini relative al decesso a Bologna del 42enne Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. La Procura del capoluogo emiliano romagnolo ha disposto l’acquisizione delle telefonate con cui i residenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi, delle comunicazioni radio intercorse tra la sala operativa della Questura e le volanti intervenute in via Svevo e dei contatti tra la centrale operativa del 118 e gli equipaggi sanitari inviati sul posto. Gli accertamenti sono coordinati dal procuratore Paolo Guido e dal pubblico ministero Domenico Ambrosino, mentre le indagini sono affidate alla Squadra Mobile. L’obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e verificare il contenuto delle comunicazioni tra gli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morto bloccato dalla polizia a Bologna, pm acquisisce conversazioni radio tra operatori e sale operative

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