La Procura della Repubblica di Bologna, “all’esito dell’esame dei primi atti e della documentazione video acquisita anche attraverso gli apparati in uso alle forze di polizia ”, ha avviato un procedimento per chiarire “circostanze e cause del decesso” di Abderrahim Fakir, il 42enne morto ieri al Pilastro, nel capoluogo emiliano romagnolo, durante un intervento della polizia nel corso del quale è stato bloccato a terra e ammanettato. Gli accertamenti riguarderanno “l’intero sviluppo dei fatti” e l’intervento “degli operatori sia delle forze dell’ordine sia del personale sanitario”. La Procura ha disposto “l’iscrizione nel procedimento, in apposito Registro Mod. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morto bloccato dalla polizia a Bologna, applicata la nuova norma “scudo” per gli agenti

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Polizia di Stato in sirena Bologna / police in syren

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