La sorella del 43enne morto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia in piazza è svenuta mentre il sindaco di Bologna le stava consegnando il microfono. La donna si è accasciata improvvisamente, mentre la nipote dichiarava che lo zio era una persona amata e che desiderano dignità, non odio. La morte dell’uomo è avvenuta mentre era ammanettato a terra.

È svenuta proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono la sorella del 43enne Abderrahim Fakir, morto dopo che agenti di polizia lo hanno immobilizzato a terra per arrestarlo. La donna, che stava partecipando a un presidio con centinaia di persone per chiedere giustizia, si è sentita male ed è crollata a terra in piazza del Nettuno. Di lì a poco è stata soccorsa con un'ambulanza., Poco dopo, la nipote di Fakir ha preso la parola e ha ricordato lo zio: "Si chiamava Abderrahim Fakir. Era mio zio. Non era un numero, non era una notizia, non era un caso di cronaca: era una persona amata e qualcuno ha deciso di portarcelo via. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto ammanettato, la sorella sviene al presidio in piazza | La nipote: "Mio zio era persona amata, vogliamo dignità non odio"

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