Una donna si trova con le mani ammanettate, morta sul pavimento di una strada del quartiere Pilastro, a Bologna. La sorella, con il volto segnato dal dolore, urla di fronte al corpo senza vita, gridando che l’ha uccisa e chiedendo giustizia e vendetta. Le sue grida si uniscono al silenzio che avvolge la scena, mentre le forze dell’ordine sono presenti sul posto.

Bologna, 20 luglio 2026 – Le grida di lutto e dolore di Khadija Fakir sono straziate. Lancinanti come schegge di ferro mentre fendono l’aria intorno a via Svevo, nel cuore del quartiere Pilastro, alla periferia di Bologna. Lì dove ieri, intorno all’ora di pranzo, il fratello Abderrahim è morto al culmine di un intervento della polizia, durante il quale due agenti sono stati immortalati dai residenti mentre tentavano di ammanettarlo a terra, in un’area garage delle case popolari e dopo che il 42enne marocchino era stato segnalato in stato di agitazione. “Ammazzano tutti i giorni i nostri figli. Io voglio giustizia e vendetta per mio fratello! E non mi darò pace finché non avremo giustizia per mio fratello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto ammanettato, la rabbia della sorella: “Me l’hanno ammazzato. Ora giustizia e vendetta”

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