Un uomo è deceduto a Bologna, mentre la sorella si è sentita male durante un presidio. Il legale della famiglia ha dichiarato di aver accettato l'incarico per seguire le indagini, chiedendo che non siano condotte dalla polizia. La famiglia desidera un approfondimento indipendente sulla morte.

«Ho accettato l'incarico di avvocato della famiglia Fakir dai suoi parenti. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magrini e Aldrovandi. Ma le indagini sull'attuale vicenda, come la Cedu richiede, andrebbero fatte da un Corpo autonomo e non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte». Così all'Ansa l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, in merito al fatto che attualmente sia la polizia a svolgere le indagini sulla morte del 42enne a Bologna durante l'intervento degli agenti. Come legale, Anselmo ha affrontato in passato casi come quello di Stefano Cucchi e Fderico Aldrovandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Fakir morto a Bologna, la sorella sviene durante il presidio. Il legale della famiglia: «Non sia la polizia a condurre le indagini»

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L'avvocato Fabio #Anselmo assisterà la famiglia di Abderrahim #Fakir, il 42enne morto a #Bologna durante un intervento della #Polizia. Si è già occupato in passato di casi di morti avvenute durante un intervento delle forze di polizia. x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

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