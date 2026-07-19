Durante un controllo di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, un uomo di 43 anni è morto. La polizia ha riferito che l’uomo ha opposto resistenza, spruzzando spray e venendo successivamente ammanettato. Un video mostra la sua morte sul posto, mentre la sorella denuncia che è stato ucciso. La vicenda si è svolta tra le vie Panzini e Svevo, con residenti che avevano chiamato il 113.

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna, tra le vie Panzini e Svevo. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, uomo di 43 anni muore durante l'intervento della polizia: «Spruzzato spray e ammanettato». In un video la morte, la sorella: «Lo hanno ammazzato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

Notizie e thread social correlati

Bologna, uomo di 43 anni muore durante un intervento della polizia: «Spruzzato spray al peperoncino e ammanettato»Un uomo di 43 anni è deceduto durante un intervento di polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.

Bologna, uomo di 43 anni muore durante un intervento della polizia: «Spruzzato spray al peperoncino»Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna.

Temi più discussi: A Bologna uomo ammanettato muore durante intervento della polizia; Non solo export: Italo e Unicredit in Germania, le multinazionali tricolori corrono; Io, Messi impacciato e il piccolo Yamal nell’acqua: vi racconto com’è nata quella foto; Inseguimento tra stazione e Montagnola, 18enne bloccato con droga e contanti.

Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandes x.com

Bologna, un uomo muore mentre viene ammanettato dalla poliziaUn uomo di 43 anni di origine marocchina, Abderrahim Fakir, 43 anni, è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in ... gds.it

Uomo di 43 anni muore a Bologna durante un controllo di polizia: Stroncato da un malore dopo lo spray urticanteUn uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un ... msn.com