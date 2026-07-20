Morto ammanettato i soccorsi alla sorella di Fakir che sviene durante il sit in

Da tgcom24.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un sit-in, la sorella di un uomo deceduto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia è svenuta mentre il sindaco di Bologna le stava consegnando il microfono. L’uomo, di 43 anni, è morto mentre era ammanettato, e i soccorsi sono stati chiamati anche per la sorella, che ha perso conoscenza. Nessuna informazione è stata fornita sulla causa dello svenimento.

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È svenuta proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono la sorella del 43enne Abderrahim Fakir, morto dopo che agenti di polizia lo hanno immobilizzato a terra per arrestarlo. La donna, che stava partecipando a un presidio con centinaia di persone per chiedere giustizia, si è sentita male ed è crollata a terra in piazza del Nettuno. Di lì a poco è stata soccorsa con un'ambulanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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