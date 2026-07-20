Durante un sit-in, la sorella di un uomo deceduto dopo essere stato immobilizzato dalla polizia è svenuta mentre il sindaco di Bologna le stava consegnando il microfono. L’uomo, di 43 anni, è morto mentre era ammanettato, e i soccorsi sono stati chiamati anche per la sorella, che ha perso conoscenza. Nessuna informazione è stata fornita sulla causa dello svenimento.

È svenuta proprio mentre il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, le stava porgendo il microfono la sorella del 43enne Abderrahim Fakir, morto dopo che agenti di polizia lo hanno immobilizzato a terra per arrestarlo. La donna, che stava partecipando a un presidio con centinaia di persone per chiedere giustizia, si è sentita male ed è crollata a terra in piazza del Nettuno. Di lì a poco è stata soccorsa con un'ambulanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto ammanettato, i soccorsi alla sorella di Fakir che sviene durante il sit in

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Bologna, 43enne muore tra le mani degli agenti«Aiuto, basta!», il video choc

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Fakir morto ammanettato dalla polizia a Bologna: la Procura indaga sull'intero interventoProseguono gli accertamenti sulla morte del 43enne durante un intervento di polizia: al centro dell'inchiesta la ricostruzione dei fatti e le eventuali responsabilità. notizie.it

Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia reddit

Un uomo di 43 anni, di nazionalità marocchina, è morto nella tarda mattinata nel quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti hanno contattato il numero di emergenza 113 dopo av x.com

Morto ammanettato a terra dalla polizia, Bologna scende in piazza. La nipote: Giustizia, rispetto e umanità. Chi ha la divisa deve proteggere VIDEO(askanews) BOLOGNA - Non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta. Siamo qui per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità. ilgazzettino.it