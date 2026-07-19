a bologna uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è deceduto durante un intervento della polizia in via Svevo al Pilastro, Bologna. Dopo una chiamata di residenti, le forze dell’ordine sono intervenute mentre l’uomo, che si trovava nei garage, aveva manifestato un comportamento aggressivo. Durante il controllo, l’uomo è stato ammanettato e, successivamente, è deceduto. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della morte.

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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