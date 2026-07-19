Bologna 43enne muore durante un intervento della polizia | era stato bloccato e ammanettato a terra con delle fascette

Un uomo di 43 anni, bloccato a terra e ammanettato con delle fascette, è morto durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Svevo. La polizia ha eseguito l’intervento, ma i motivi e le circostanze della morte non sono ancora stati resi noti.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 19 luglio, a Bologna, nel rione Pilastro. Un uomo di 43 anni, identificato con le iniziali A.F., è morto in via Svevo durante un intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riporta l’edizione bolognese di Repubblica, l’allarme era scattato già in mattinata, quando l’uomo, che risiedeva nello stabile della via, ha iniziato a mostrare un forte stato di agitazione, le cui cause (tra cui la possibile assunzione di sostanze) sono ancora da accertare. L’intervento delle forze dell’ordine. Per contenere la situazione, sul posto sono accorse sia un’ambulanza del 118 sia una volante della polizia. Nel tentativo di calmare il 43enne, gli agenti lo hanno bloccato e ammanettato a terra utilizzando delle fascette di plastica. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, un uomo di 43 anni muore durante un intervento di poliziaUn uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia nel rione Pilastro.

“Ammanettato e spinto a terra dopo che ho detto che ce l’avevano con i neri”: il racconto di un 43enne arrestato davanti a un ristorante di cucina senegaleseSabato 9 maggio, a Milano, un uomo di 43 anni è stato arrestato davanti a un ristorante di cucina senegalese.