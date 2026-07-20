Morto ammanettato lancio di bomba carta da manifestanti e carica della polizia a Bologna
Durante una manifestazione a Bologna, alcuni partecipanti hanno lanciato una bomba carta davanti alla Prefettura e alla Questura in piazza Roosevelt. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con l’uso di idranti e lacrimogeni, mentre alcuni manifestanti sono stati caricati. Nel corso degli scontri, un manifestante è stato trovato morto mentre era ammanettato.
Lancio di una bomba carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a Prefettura e Questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Alta la tensione durante il sit in per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato domenica al quartiere Pilastro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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