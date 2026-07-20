morto ammanettato lancio di bomba carta da manifestanti e carica della polizia a bologna

Notizia in breve

Durante una manifestazione a Bologna, alcuni partecipanti hanno lanciato una bomba carta davanti alla Prefettura e alla Questura in piazza Roosevelt. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con l’uso di idranti e lacrimogeni, mentre alcuni manifestanti sono stati caricati. Nel corso degli scontri, un manifestante è stato trovato morto mentre era ammanettato.