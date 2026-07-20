Un uomo è morto al Pilastro, scatenando richieste di chiarezza e un’ondata di cordoglio. La Croce rossa riferisce di aver soccorso tutti i feriti dagli attacchi avvenuti. La Procura ha aperto un fascicolo con l’iscrizione di sei persone, tra agenti e sanitari, sotto il modello 45 bis. La situazione rimane tesa, con indagini in corso e molti ancora in attesa di dettagli ufficiali.

Bologna, 20 luglio 2026 – Mentre la Procura sta facendo accertamenti (iscritti con il modello 45 bis) su sei persone (due agenti delle forze dell’ordine e quattro sanitari), il giorno dopo la morte di Fakim al Pilastro è carico di tensioni. I sindacati, le parti politiche e amministrative esprimono cordoglio, ma vengono chiesti anche chiarezza e indagini approfondite. Anche l’ Ausl di Bologna ha aperto un procedimento interno per verificare l’operato dei sanitari del 118 intervenuti. Ieri sera circa 200 persone si sono raccolte in un sit-in al Pilastro per ricordare Fakim, ma anche per protestare contro la sua morte. È infatti deceduto durante un intervento della polizia, chiamata dai residenti, in quanto il 42enne poi morto “stava dando in escandescenze”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto al Pilastro, cordoglio e richieste di chiarezza. La Croce rossa: “Feriti dagli attacchi, soccorriamo tutti”. La diretta

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