Modena in rosso la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Venerdì 8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la fontana dei due Fiumi, situata in largo Garibaldi, si illumina di rosso. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Hera Servizi Energia, e il colore della luce è stato scelto per celebrare questa ricorrenza. La fontana, opera dell’artista Graziosi, resterà illuminata per tutta la giornata.

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo Garibaldi si illumina di luce rossa, in collaborazione con Hera servizi energia.Dal balcone del Palazzo comunale di Modena, per tutta la settimana, è.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate La città celebra San Marco: torna il “bòcolo” della Croce RossaIl 25 aprile, giorno di San Marco, patrono di Venezia e Pordenone, torna anche quest’anno in città la tradizione del dono del “bòcolo”, il bocciolo... La bandiera della Croce Rossa sventola a Palazzo Zanca, Municipio illuminato di rosso l’8 maggioMessina celebra la Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con un gesto simbolico: la consegna della bandiera dell’organizzazione al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa; Festa della Croce Rossa e centenario dei Vigili del Fuoco in piazza Garibaldi; La bandiera della Croce Rossa sul Palazzo della Provincia di Modena; La bandiera della Croce Rossa sventola dal Palazzo della Provincia di Modena. La Regione Lazio si colora di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaVenerdì 8 maggio il palazzo della Regione Lazio sarà illuminato di rosso, dalle ore 20 alla mezzanotte, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita per celebrar ... rietinvetrina.it In municipio a Modena sventola lo stendardo della Croce RossaL’emblema della Croce Rossa esposto da Municipio di Modena In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in lar ... sassuolo2000.it 6 MAGGIO 2026 GIORNATA MONDIALE DELLA RISATA "Un giorno senza un sorriso è un giorno perso". Charlie Chaplin Il 6 maggio è la Giornata mondiale della risata o World Laughter Day. Ridere, sorridere, rilassarsi, apprezzare le piccole cose del quotidi - facebook.com facebook