visite gratis e formazione la croce rossa in campo obiettivo diagnosi precoci tutti gli specialisti in sede

La Croce Rossa Italiana di Albiano Magra sta organizzando una settimana dedicata alla salute, con la presenza di diversi specialisti che effettueranno visite gratuite alla popolazione. Oltre alle attività di screening, sono previste sessioni di formazione aperte a volontari e cittadini. In concomitanza, si terranno anche celebrazioni ufficiali per ricordare le attività e i traguardi dell’associazione sul territorio.

La Croce Rossa Italiana di Albiano Magra si prepara a vivere una settimana intensa, tra formazione, visite mediche e celebrazioni istituzionali. Si comincia martedì con un evento dedicato alla prevenzione e al primo soccorso. Alle 20.30, nella sala polifunzionale della sede Cri, si terrà un incontro formativo sulla disostruzione adulto e pediatrico. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si pone l’obiettivo di insegnare come riconoscere un’ostruzione delle vie aeree e come intervenire in modo corretto e tempestivo. La serata sarà curata da istruttori Cri qualificati e offrirà una formazione pratica e interattiva. I festeggiamenti proseguiranno venerdì, data in cui si celebra in tutto il pianeta la Giornata Mondiale della Croce Rossa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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