morto a bologna la tgr non trasmette il servizio e scoppia la polemica

Durante l’edizione serale della Tgr Emilia-Romagna di domenica 19 luglio 2026, non è stato trasmesso il servizio sul caso di Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni deceduto al quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. La mancata trasmissione del servizio ha scatenato polemiche, con molti che hanno criticato la decisione di non mostrare il racconto della vicenda.

È polemica sull’edizione serale della Tgr Emilia-Romagna di domenica 19 luglio 2026. Sotto i riflettori c’è il racconto del caso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto al quartiere Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Nonostante il servizio sulla vicenda fosse pronto e montato, ai telespettatori sono arrivati soltanto due spezzoni video e poche righe lette dalla conduttrice. La decisione di non trasmetterlo integralmente, presa dalla direzione della testata, ha fatto scattare la protesta del Comitato , sostenuto dal coordinamento dei Cdr della Tgr, da Usigrai, dall’Associazione Stampa Emilia-Romagna e dalla Federazione Nazionale della Stampa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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