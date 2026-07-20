morto in un intervento di polizia tgr rai non trasmette il servizio e scoppia la polemica

Notizia in breve

Durante un intervento di polizia, un uomo è deceduto e il telegiornale regionale non ha trasmesso il servizio dedicato all’evento. La decisione è stata presa dal direttore del notiziario, secondo quanto riferito, e ha suscitato proteste da parte di comitati e sindacati che hanno definito la scelta come una squalifica della credibilità del servizio pubblico. La mancata trasmissione ha generato critiche sulla gestione dell’informazione riguardo all’incidente.