Morto in un intervento di polizia Tgr Rai non trasmette il servizio e scoppia la polemica
Durante un intervento di polizia, un uomo è deceduto e il telegiornale regionale non ha trasmesso il servizio dedicato all’evento. La decisione è stata presa dal direttore del notiziario, secondo quanto riferito, e ha suscitato proteste da parte di comitati e sindacati che hanno definito la scelta come una squalifica della credibilità del servizio pubblico. La mancata trasmissione ha generato critiche sulla gestione dell’informazione riguardo all’incidente.
Sul telegiornale regionale salta il pezzo su Abderrahim Fakir: “Decisione del direttore, si squalifica la credibilità del servizio pubblico”, denunciano comitato e sindacati. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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