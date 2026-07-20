Morto in un intervento di polizia Tgr Rai non trasmette il servizio e scoppia la polemica

Da bologna.repubblica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento di polizia, un uomo è deceduto e il telegiornale regionale non ha trasmesso il servizio dedicato all’evento. La decisione è stata presa dal direttore del notiziario, secondo quanto riferito, e ha suscitato proteste da parte di comitati e sindacati che hanno definito la scelta come una squalifica della credibilità del servizio pubblico. La mancata trasmissione ha generato critiche sulla gestione dell’informazione riguardo all’incidente.

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Sul telegiornale regionale salta il pezzo su Abderrahim Fakir: “Decisione del direttore, si squalifica la credibilità del servizio pubblico”, denunciano comitato e sindacati. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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