La Procura ha annunciato che i fatti relativi alla morte di un uomo di 43 anni, avvenuta nel quartiere Pilastro di Bologna, sono più complessi di quanto mostrato dal video finora disponibile. La vittima, di nazionalità marocchina, è deceduta durante un intervento di polizia. Le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’accaduto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulle modalità o sui motivi dell’intervento.

Mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero al Pilastro, quartiere di Bologna, dove un 43enne marocchino, Abderrahim Fakir, è morto durante un intervento di polizia, dalla Procura fanno sapere che gli accertamenti avviati "terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti ( di più ampia estensione temporale rispetto al video sino ad ora diffuso in rete, pure acquisito da quest'ufficio) e dell'intervento degli operatori sia delle forze dell'ordine sia del personale sanitario". Nel contesto dell'iscrizione nel registro per le annotazioni preliminari, previsto dalle nuove norme del decreto sicurezza, ha aggiunto la Procura di Bologna,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Morte Fakir, la Procura: "Fatti più estesi rispetto al video"

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Fakir, applicata la norma per «scudo» agli agenti.Pm Bologna: «I fatti più estesi rispetto al video»

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Perché gli agenti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir a Bologna non sono indagati? La procura ha applicato una nuova norma introdotta dal governo con un recente decreto sicurezza x.com

Bologna, chi era Abderrahim Fakir il 43enne deceduto dopo l'intervento degli agenti reddit

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