Il 19 luglio, un uomo è deceduto durante un fermo nel quartiere Pilastro di Bologna. I medici dell’emergenza hanno richiesto l’adozione di un protocollo nazionale per la gestione di persone in grave agitazione psicomotoria, sostenendo che potrebbe prevenire tragedie simili in futuro. La morte ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulle procedure adottate durante le operazioni di fermo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell’incidente o sulle circostanze che lo hanno caratterizzato.

La morte di Abderrahim Fakir, avvenuta il 19 luglio nel quartiere Pilastro di Bologna durante le fasi di un fermo, ha riportato al centro del dibattito il tema della gestione delle persone in grave stato di agitazione psicomotoria. Mentre la magistratura prosegue gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, dopo le riflessioni del presidente del Sis 118 con la richiesta di revisione dei protocolli, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) chiede un cambio di passo sul piano organizzativo e sanitario, proponendo l’istituzione di un tavolo tecnico interministeriale per definire procedure condivise tra personale sanitario e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Fakir a Bologna, i medici dell’emergenza chiedono un protocollo nazionale: “Così si evitano tragedie”

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Morte di Abderrahim Fakir reddit

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