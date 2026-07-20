Un uomo è morto a Bologna durante una crisi psichica, quando il medico non era presente. Il sistema sanitario locale ha inviato solo infermieri senza un protocollo di intervento specifico. In altri paesi europei, come Regno Unito e Svezia, la centrale operativa invia polizia, specialisti o medici con procedure definite. In Italia, la mancanza di un protocollo chiaro ha impedito un intervento rapido e mirato.

Nel Regno Unito, in Svezia o in altri Paesi civili, quando viene segnalata una persona in grave crisi psichica, la centrale operativa manda la polizia, uno specialista della salute mentale o un medico con un chiaro protocollo di intervento. Non poteva essere accadere nel caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro di Bologna, in via Svevo, al culmine di un intervento della polizia, perché il protocollo non c’e. Sul posto mancava un medico. In Italia è assente un chiaro protocollo che coordini chi interviene e come, che vede limitata la discrezionalità degli operatori, dove sia definito cosa fare in frangenti tanto emergenziali da poter essere cruciali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, quando il medico non c’è, il mancato soccorso sanitario con la crisi psichica: in Italia è assente un protocollo di intervento. In più il sistema Emilia Romagna ti manda gli infermieri, poi fa il tifo

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