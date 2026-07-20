Un avvocato di un medico indagato ha dichiarato che l’autore dell’avvelenamento con la ricina a Pietracatella è “sicuramente esperto”. L’indagine riguarda le morti di una donna di 50 anni e di una ragazza di 15, avvenute durante le festività natalizie del 2025. Le autorità stanno indagando sui fatti, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento o sulle prove raccolte finora.

L’assassino della ricina “è sicuramente esperto“. È ciò che sostiene Domenico Fiorda, l’avvocato di uno dei medici indagati nelle prime fasi dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e Sara Di Vita (15), rispettivamente madre e figlia di Pietracatella avvelenate durante le festività di Natale nel 2025. Fiorda lo sostiene ricordando che “non si tratta di ricina semplicemente estratta dal seme” bensì “è qualcosa di più complesso”. L’assassino della ricina “è sicuramente esperto” Lunedì 20 luglio le telecamere di Morning News hanno raggiunto Campobasso per raccogliere le dichiarazioni di Domenico Fiorda, legale difensore di uno dei cinque medici indagati nella prima fase dell’inchiesta su madre e figlia di Pietracatella morte avvelenate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il killer è "esperto" secondo l'avvocato di un medico indagato

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Morte avvelenate dalla ricina, perché è stato sequestrato il cellulare della figlia

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