Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella secondo l' autopsia nessun medico poteva salvarle

Notizia in breve

Due donne sono morte a Pietracatella a causa di un avvelenamento con ricina. Secondo l’autopsia, i medici non avrebbero potuto salvarle, anche se i dettagli delle cause sono ancora in fase di accertamento. Sono stati sequestrati alimenti e oggetti trovati nelle loro abitazioni, e sono in corso analisi per verificare eventuali tracce della sostanza. La procura ha aperto un’indagine e sono stati ascoltati testimoni. La notizia si è diffusa dopo la scoperta dei sintomi e il decesso delle vittime.