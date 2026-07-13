Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella secondo l' autopsia nessun medico poteva salvarle
Due donne sono morte a Pietracatella a causa di un avvelenamento con ricina. Secondo l’autopsia, i medici non avrebbero potuto salvarle, anche se i dettagli delle cause sono ancora in fase di accertamento. Sono stati sequestrati alimenti e oggetti trovati nelle loro abitazioni, e sono in corso analisi per verificare eventuali tracce della sostanza. La procura ha aperto un’indagine e sono stati ascoltati testimoni. La notizia si è diffusa dopo la scoperta dei sintomi e il decesso delle vittime.
Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i risultati dell'autopsia La comparsa dei primi sintomi L'analisi di alimenti e oggetti Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, i risultati dell’autopsia Come anticipato dal Tg1, i risultati dell’autopsia sono stati depositati il 9 luglio Ci sarebbero allegati anche gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia. Un momento del sopralluogo all’interno della casa della famiglia Di Vita a Pietracatella Nell’autopsia si legge: “Alla luce dell’elevato quantitativo delle tossine del ricino individuate agli esami tossicologici, dell’assenza di antidoto specifico e della rapidità evolutiva del quadro, non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso della paziente”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Morte avvelenate dalla ricina, perché è stato sequestrato il cellulare della figlia
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