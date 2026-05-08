Morte avvelenate con la ricina padre e figlia lasciano Pietracatella

Da tgcom24.mediaset.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni e Alice Di Vita sono stati trovati morti nella loro abitazione a Pietracatella. Secondo le prime informazioni, le cause sembrano essere legate a un avvelenamento con la ricina. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando eventuali elementi che possano chiarire le circostanze della morte. La cugina delle vittime, Laura, si trova attualmente sotto interrogatorio.

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Troppa pressione mediatica, soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella, allontanandosi dal paese dove circa quattro mesi fa Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita - madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo - hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa, alla vigilia di Natale.,, La spiegazione è arrivata dal legale di Di Vita: "Troppa pressione mediatica sul paese, attorno a questa famiglia distrutta. Gianni deve proteggere...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Pietracatella, il cerchio si stringe: sospetti su 4 o 5 persone per la morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Chi c’è nel mirino degli inquirentiIl cerchio si stringe attorno a un numero ristrettissimo di sospettati, «quattro o cinque persone al massimo».

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Madre e figlia avvelenate, ricina fatta in casa e indagini nella cerchia familiare: oltre 100 testimoni per movente e killer; Mamma e figlia morte avvelenate, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita; Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente; Morte avvelenate per ricina, nuovi approfondimenti sui campioni di sangue.

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