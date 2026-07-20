I familiari di una donna di 59 anni deceduta dopo 33 mesi di chemioterapia hanno ottenuto un risarcimento di 1,3 milioni di euro. La donna aveva ricevuto il trattamento a causa di una diagnosi errata, che ha portato alla somministrazione di chemio senza necessità. La sentenza riconosce l’errore medico e il danno subito dalla paziente. La cifra sarà versata ai familiari come risarcimento per il decesso.

C’è un maxi risarcimento da 1 milione e 300 mila euro a favore dei familiari di una donna di 59 anni deceduta dopo essere stata sottoposta per errore a un massiccio ciclo di chemioterapia. Il Tribunale di Lecce ha condannato l’Asl e un medico dell’ospedale di Nardò per la diagnosi errata: un tumore anziché un angioma benigno. E ora devono risarcire il marito, i tre figli e i nipoti. La 59enne, deceduta a febbraio 2009, era stata sottoposta infatti a 33 mesi di chemioterapia. Tutte le 57 somministrazioni, avvenute tra l’agosto del 2004 e aprile del 2007, hanno determinato l’insorgenza di una leucemia mieloide acuta. Questo ne avrebbe causato la morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morta dopo 33 mesi di chemioterapia per una diagnosi errata: risarcimento milionario ai familiari

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