Una donna di 59 anni è morta dopo aver ricevuto una terapia chemioterapica, erroneamente prescritta per un angioma che era stato scambiato per un tumore maligno. La diagnosi errata ha portato a un trattamento che ha causato effetti fatali. I familiari della vittima hanno ottenuto un risarcimento di 1,371 milioni di euro. La donna risiedeva in un Comune del Nord Salento.

Un angioma scambiato per un tumore e curato erroneamente con un trattamento chemioterapico che ha causato la morte della paziente. Per i familiari della vittima, una donna di 59 anni residente in un Comune del Nord Salento, arriva un maxirisarcimento da un milione e 371mila euro. La sentenza è stata pronunciata nelle scorse ore dal giudice della Prima sezione civile del Tribunale di Lecce, Caterina Stasi. La donna ha perso la vita nel febbraio del 2009 per gli effetti di una leucemia mieloide acuta causata dal trattamento chemioterapico andato avanti per 33 mesi ed erroneamente somministrato da un medico all'epoca in servizio presso l'ospedale di Nardò. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Angioma scambiato per tumore maligno: donna muore per gli effetti della chemio. Risarcimento milionario ai familiari

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