Niente ci ridarà Martina Ragazza morta in gita il risarcimento ai familiari andrà tutto in beneficenza

Una giovane donna è deceduta durante una gita, portando alla morte la ragazza coinvolta. I familiari hanno deciso che il risarcimento ottenuto tramite un accordo legale sarà devoluto interamente in beneficenza. La famiglia ha annunciato che non ci sarà alcun guadagno personale dal procedimento, sottolineando che nessuna somma potrà alleviare il dolore per la perdita della figlia. La notizia è stata resa nota in un momento in cui si discute di responsabilità e di azioni legali in ambito scolastico.

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