Niente ci ridarà Martina Ragazza morta in gita il risarcimento ai familiari andrà tutto in beneficenza
Una giovane donna è deceduta durante una gita, portando alla morte la ragazza coinvolta. I familiari hanno deciso che il risarcimento ottenuto tramite un accordo legale sarà devoluto interamente in beneficenza. La famiglia ha annunciato che non ci sarà alcun guadagno personale dal procedimento, sottolineando che nessuna somma potrà alleviare il dolore per la perdita della figlia. La notizia è stata resa nota in un momento in cui si discute di responsabilità e di azioni legali in ambito scolastico.
Arezzo, 22 maggio 2026 – “Non diventeremo milionari, non c’è cifra che possa ripagare del dolore per un figlia perduta. La nostra vita è distrutta da quel giorno”. Bruno Rossi, parla al telefono dalla sua abitazione di Genova con lo stesso nodo in gola con cui in tutti questi anni ha attraversato mille volte la vicenda di Martina. Ma sempre con la determinazione che da allora lo spinge a combattere per la figlia. “È come se la portassi sempre con me sulle spalle.” ripete da quel giorno. La Corte di Cassazione La morte della studentessa Il 3 agosto 2011 la studentessa genovese morì precipitando dal balcone di un hotel a Palma dI Majorca in... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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