Morrissey è stato avvistato nei giorni scorsi sui Navigli di Milano, dove è stato fotografato mentre indossava abiti neri, nonostante le alte temperature. La sua presenza in città ha attirato l'attenzione di passanti e fan. Non ci sono altre informazioni su eventuali eventi o attività in programma.

Cernobbio, 20 lug. (Adnkronos) - Cosa si inventerà stavolta Morrissey, il solo, unico e ineguagliabile (per fortuna) Moz? Nei giorni scorsi è stato persino immortalato sui Navigli di Milano, rigorosamente vestito di nero, nonostante il caldo torrido. Un'immagine che, conoscendo il personaggio, non sorprende affatto gli irriducibili. In molti, fino all'ultimo, non avrebbero scommesso sul concerto di questa sera – lo annullerà? Forse, chissà – perché con Morrissey nulla è mai davvero garantito. E invece ha fatto centro anche stavolta. Il ritorno in Italia passa dal Lake Sound Park di Cernobbio, all'ex Galoppatoio di Villa Erba, prima di due date estive nel nostro Paese (la seconda sarà il 21 luglio ad Asti), davanti a un pubblico arrivato da tutta Italia e dall'estero per vedere un artista che continua a sfuggire a qualsiasi definizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morrissey, a Cernobbio il ritorno del romantico irregolare

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