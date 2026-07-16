Icardi Inter perché il ritorno più romantico del mercato potrebbe non essere solo un sogno

Il possibile ritorno di Maurito Icardi all’Inter sta suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un ritorno inaspettato per molti, dopo le stagioni passate nel club. Tuttavia, si tratta di un’operazione che coinvolge aspetti di convenienza e incognite, senza che siano ancora definiti i dettagli. La possibilità di rivedere l’attaccante in maglia nerazzurra rimane quindi aperta, ma non confermata.

di Alberto Petrosilli Tra nostalgia, convenienza e incognite: ha davvero senso riportare Maurito Icardi a Milano?. Ci sono storie che sembrano finite per sempre. E poi c’è il calcio, capace di riscrivere finali che sembravano ormai impossibili. La separazione tra Mauro Icardi e il Galatasaray, riportata dalla Gazzetta dello Sport, riapre inevitabilmente uno scenario destinato a far discutere: un clamoroso ritorno dell’argentino all’Inter, questa volta da svincolato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Fino a qualche anno fa sarebbe sembrata una semplice provocazione. Oggi, invece, la situazione merita almeno una riflessione. Non perché esista una trattativa, ma perché le condizioni economiche e sportive rendono questa ipotesi meno irrealistica di quanto possa sembrare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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