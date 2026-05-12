Un ex calciatore noto per aver giocato in importanti club europei sta per tornare nella squadra di origine, dopo aver raggiunto un accordo per l'acquisto del club. La trattativa si è conclusa con successo e l'acquirente diventerà anche proprietario della società. La notizia rappresenta un cambiamento significativo per il club, che ora si prepara a una nuova fase sotto questa nuova gestione.

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© Calcionews24.com - Sergio Ramos, ritorno a casa romantico e svolta storica: accordo per l’acquisto del Siviglia!

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Sergio Ramos è sempre più vicino ad assicurarsi una quota nel Siviglia2026-04-22 16:15:00 Breaking news: Sergio Ramos afferma che si stanno facendo progressi su una potenziale acquisizione del Siviglia, con un...

Argomenti più discussi: Sergio Ramos rivela: Da piccolo avevo un soprannome particolare. Adesso sembro Babbo Natale; ?? Deal with Sergio Ramos to buy Sevilla, according to ABC; Paris Saint-Germain officially announce the signing of Sergio Ramos; Ramos negozia per ore con gli azionisti del Siviglia per acquistare la maggioranza delle quote del club.

Sergio Ramos è a un passo dall’essere il nuovo proprietario del Siviglia L’ex difensore, che ha vestito la maglia del club in due occasioni (dal 2003 al 2005 e nella stagione 23-24), ha trovato un principio di accordo per l’acquisto della squadra andalusa R x.com

Declan Rice: Quando siamo andati in vantaggio 1-0, sapevo che avremmo vinto. Lo sentivo... Sapevo che Miles era un vero giocatore quando si è fatto avanti al Bernabeu l'anno scorso. L'allenatore è stato severo con lui quest'anno. Ha mantenuto un basso p reddit

Sergio Ramos, ritorno a casa romantico e svolta storica: accordo per l’acquisto del Siviglia! Diventerà proprietario, i dettagliSergio Ramos, ritorno a casa romantico e svolta storica: accordo per l’acquisto del Siviglia! Diventerà proprietario, i dettagli ... calcionews24.com