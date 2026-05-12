Sergio Ramos ritorno a casa romantico e svolta storica | accordo per l’acquisto del Siviglia!
Un ex calciatore noto per aver giocato in importanti club europei sta per tornare nella squadra di origine, dopo aver raggiunto un accordo per l'acquisto del club. La trattativa si è conclusa con successo e l'acquirente diventerà anche proprietario della società. La notizia rappresenta un cambiamento significativo per il club, che ora si prepara a una nuova fase sotto questa nuova gestione.
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Argomenti più discussi: Sergio Ramos rivela: Da piccolo avevo un soprannome particolare. Adesso sembro Babbo Natale; ?? Deal with Sergio Ramos to buy Sevilla, according to ABC; Paris Saint-Germain officially announce the signing of Sergio Ramos; Ramos negozia per ore con gli azionisti del Siviglia per acquistare la maggioranza delle quote del club.
Sergio Ramos è a un passo dall’essere il nuovo proprietario del Siviglia L’ex difensore, che ha vestito la maglia del club in due occasioni (dal 2003 al 2005 e nella stagione 23-24), ha trovato un principio di accordo per l’acquisto della squadra andalusa R x.com
Cracks +. . Ha fatto il duro, ma è arrivato Sergio Ramos e tutto il coraggio è sparito... facebook
Declan Rice: Quando siamo andati in vantaggio 1-0, sapevo che avremmo vinto. Lo sentivo... Sapevo che Miles era un vero giocatore quando si è fatto avanti al Bernabeu l'anno scorso. L'allenatore è stato severo con lui quest'anno. Ha mantenuto un basso p reddit
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