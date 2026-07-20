È iniziato il rilievo delle sponde del torrente Morla, che consiste in una serie di rilevamenti dettagliati delle sue rive. Il progetto, descritto come una “radiografia”, mira a valutare le condizioni del corso d’acqua per prevenire future esondazioni. Le operazioni prevedono l’utilizzo di strumentazioni specifiche per mappare con precisione le caratteristiche delle sponde e monitorare eventuali criticità.

È come una radiografia. Solo che non sarà lo stato di salute di un paziente in carne ed ossa ad essere passato al setaccio, bensì di un corso d’acqua. Nello specifico, il torrente Morla, da scandagliare in tutti quei punti che possono rappresentare un potenziale rischio per la gente che vive lungo il suo percorso, da Valverde attraverso la Greenway a Valtesse e fino a viale Giulio Cesare. Ed evitare in questo modo che si ripeta ciò che è accaduto il 9 settembre 2024, quando esondò e la furia dell’acqua travolse ciò che le si parò davanti. Il Comune di Bergamo ha affidato allo studio tecnico del geometra Corrado Caccia l’incarico per effettuare «un rilievo topografico finalizzato alla ricostruzione delle sponde e dell’alveo parte del torrente Morla in via Maironi da Ponte», si legge nella determina. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Morla, una radiografia del torrente per prevenire nuove esondazioni: al via il rilievo delle sponde

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