A partire dalla seconda metà di giugno, saranno avviati i lavori di risanamento e messa in sicurezza delle sponde del Borro delle Serre e del Borro delle Argille situati ad Antella. Le operazioni prevedono interventi di consolidamento delle aree lungo i corsi d’acqua. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di completamento o sui costi delle operazioni. Le attività si concentrano sulla stabilizzazione delle rive per prevenire eventuali dissesti o allagamenti.

Partiranno nella seconda metà di giugno i lavori di risanamento e messa in sicurezza delle sponde del Borro delle Serre e del Borro delle Argille ad Antella. Un intervento atteso da tempo e finanziato dalla Regione Toscana con uno stanziamento di 344 mila euro per la difesa del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico. I lavori interesseranno le aree che negli ultimi anni hanno subito danni e allagamenti (in foto), in particolare dopo gli eventi meteorologici del 2022, con problemi alle sponde e conseguenze anche sull’area del campo sportivo dell’Antella. Sarà ripristinato sarà ripristino anche il muretto del Borro delle Argille che fa da argine rispetto alle case in zona via IV Agosto, anch’esso danneggiato 4 anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori al via per le sponde del Borro delle Serre e Borro delle Argille

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