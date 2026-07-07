lotta al narcotraffico una base del cartello sulle sponde del lago

Una base del cartello di narcotraffico è stata scoperta sulle sponde di un lago. Durante un'operazione, le forze di polizia hanno individuato un'area che sembrava fungere da punto di partenza per le rotte del traffico internazionale tra Italia e Albania, utilizzata durante la stagione estiva. L’indagine ha portato al sequestro di sostanze e materiali utilizzati per il trasporto illecito. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’operazione.

La rotta del narcotraffico internazionale tra l’Italia e l’Albania, per le piazze della movida estiva, incrocia sul lago di Como. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, insieme ai colleghi del Servizio centrale investigativo Criminalità organizzata, coordinati dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Milano, hanno arrestato 8 persone e ne hanno indagate altre 33 per associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, riciclaggio e armi clandestine. Tra loro ci sono quattro italiani che risiedono sul lago di Como, a Varenna e a Lierna: due di 44 anni, uno di 40 e uno di 39 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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