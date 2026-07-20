Montina ha annunciato un calendario di eventi estivi in Franciacorta che combina degustazioni di vino con iniziative culturali, gastronomiche e di enoturismo. La cantina pianifica anche investimenti in vigneti, sostenibilità e espansione sui mercati internazionali. La stagione si apre con diverse attività programmate per tutta l’estate, puntando a coinvolgere visitatori e appassionati. La comunicazione ufficiale evidenzia l’intenzione di rafforzare la presenza nel settore e di puntare su progetti di crescita e innovazione.

L’estate di Montina si apre con un calendario di appuntamenti che affianca il vino a cultura, gastronomia ed enoturismo, mentre la cantina della Franciacorta guarda al futuro con nuovi investimenti in vigneto, sostenibilità e sviluppo sui mercati esteri. L’azienda di Monticelli Brusati, appartenente alla famiglia Bozza e che nel 2027 festeggerà quarant’anni, propone infatti un programma che accompagnerà il pubblico fino all’autunno, tra eventi, mostre e la partecipazione al Festival di Franciacorta, in un momento di crescita per l’azienda. Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio a Villa Baiana con “Cena sotto le Stelle”, tradizionale evento estivo che quest’anno ha come tema “Scintillante”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Montina, un’estate di eventi in Franciacorta

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