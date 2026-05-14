Torna Franciacorta in Fiore | tre giorni di eventi nel borgo di Bornato

Torna Franciacorta in Fiore, l'evento che ogni anno trasforma il borgo di Bornato in un palcoscenico di iniziative dedicate alla natura e alla cultura locale. Per tre giorni vengono organizzate esposizioni, mercati e attività rivolte ai visitatori, coinvolgendo residenti e appassionati provenienti da diverse zone. L’evento si svolge in Cazzago San Martino, nella provincia di Brescia, dove il paesaggio dei vigneti della Franciacorta si arricchisce di colori e proposte per un pubblico di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cazzago San Martino (Brescia) – Da ben 27 anni c’è un momento dell’anno in cui il verde rigoroso dei vigneti della Franciacorta si accende di sfumature inaspettate. Quel momento inizierà domani: venerdì 15 maggio per terminare domenica sera grazie a Franciacorta in Fiore, il gioiello delle rassegne florovivaistiche bresciane che per questa sua nuova edizione trasformerà il borgo di Bornato in una scenografia a cielo aperto.All’ombra del Castello Orlando, e nei cortili segreti delle ville nobiliari e delle cascine andrà in scena un dialogo suggestivo tra la solidità della pietra antica e la delicatezza di specie botaniche rare. Le strette vie... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna Franciacorta in Fiore: tre giorni di eventi nel borgo di Bornato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bornato: Franciacorta in FioreDal 15 al 17 maggio, lo storico Borgo Antico di Bornato torna a ospitare Franciacorta in Fiore, la rassegna botanica che celebra il legame profondo... Pontinia in Fiore: tre giorni di eventi e mostra florovivaisticaTorna per la sua 17° edizione Pontinia in Fiore la mostra mercato dedicata al settore florovivaistico locale. Temi più discussi: ?? FRANCIACORTA IN FIORE 2026: torna la grande rassegna della bellezza - Radio Bruno; Franciacorta in fiore, a Bornato (Bs) dal 15 al 17 maggio; Bornato: Franciacorta in Fiore; Franciacorta in Fiore: sole che splende, fiore che sorprende. Franciacorta in fiore si racconta in diretta a In piazza con noi x.com Torna Franciacorta in Fiore: tre giorni di eventi nel borgo di BornatoDa venerdì 15 a domenica 17 maggio le strette vie acciottolate si fonderanno con allestimenti d'autore realizzati, come ogni anno, dagli espositori in un viaggio sensoriale dove il profumo della stori ... ilgiorno.it Franciacorta in fiore si sdoppia e porta colori e profumi a BornatoDa questo venerdì «l’antipasto» della manifestazione florovivaistica che raggiungerà il suo clou il prossimo fine settimana ... giornaledibrescia.it