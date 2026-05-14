Una pioggia di grandine ha colpito in modo improvviso le zone di Franciacorta e Iseo, causando danni ai raccolti e alle strutture. Le temperature elevate di ieri, che avevano fatto sembrare estate, si sono improvvisamente trasformate in condizioni di maltempo. La perturbazione ha interessato anche Gussago, con residenti e agricoltori che hanno assistito a un episodio atmosferico difficile da prevedere e difficile da stimare in termini di effetti.

Gussago (Brescia), 14 maggio 2026 – Quello appena trascorso è stato un lunedì di paura per il territorio bresciano e più in generale lombardo. L’ ondata di maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, colpendo con particolare ferocia la Franciacorta e la zona del Lago d’Iseo. Secondo i dati forniti da Arpa Lombardia, proprio questa fascia di territorio è stata l’epicentro delle tempeste di ghiaccio. Le zone più colpite. Le precipitazioni, sebbene distribuite “a macchia di leopardo”, hanno mostrato una violenza tale da mettere in ginocchio diverse realtà produttive locali. Sebbene una stima economica definitiva sia ancora in corso, il primo bilancio delinea uno scenario critico per il comparto agricolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una grandine inaspettata, Franciacorta e Iseo epicentro del disastro: “Sembrava estate, impossibile stimare i danni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Grandinata sul lago d’Iseo e sulla Franciacorta, chicchi grossi come noci e auto danneggiateIseo (Brescia), 11 maggio 2026 – Un violento temporale, poco prima delle 14, si è abbattuto sul basso Lago d’Iseo e sulla zona della Franciacorta.

Stimare i danni dei terremoti in pochi minuti, a Napoli esperti a confronto. Focus sui Campi FlegreiStimare in pochi minuti dove si concentreranno i danni dopo un terremoto e quali aree richiederanno interventi prioritari.

Temi più discussi: Una grandine inaspettata, Franciacorta e Iseo epicentro del disastro: Sembrava estate, impossibile stimare i danni; ? Vento, grandine grossa e 10.000 fulmini in un solo giorno. Ma non è ancora finita; Maltempo, non è ancora finita: in arrivo nuovi temporali e tanta pioggia; Grandine grossa, alberi caduti, fiumi di ghiaccio: passato il Garda è stato l'inferno.

Grandinata sul lago d’Iseo e sulla Franciacorta, chicchi grossi come noci e auto danneggiateUn violento temporale è scoppiato poco prima delle 14. Domani, martedì 12 maggio, breve tregua, poi torneranno gli acquazzoni ... ilgiorno.it

Forte temporale su Brescia e provincia: grandine, pioggia e ventoL’ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio, provocando disagi in particolar modo su Sebino e Franciacorta ... giornaledibrescia.it