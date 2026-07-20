Montevarchi si prepara alla quarta Cicloturistica AVIS | tre percorsi festa e solidarietà sulle strade del Valdarno

A Montevarchi si terrà domenica 13 settembre la quarta edizione della Cicloturistica AVIS, con tre percorsi diversi nel Valdarno. L’evento prevede una giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla convivialità. La manifestazione è stata ufficialmente presentata nei giorni scorsi. La corsa coinvolge ciclisti di vari livelli e si svolge lungo strade locali del territorio. La partecipazione è aperta a tutti, con obiettivo di promuovere i valori dell’associazione e la mobilità sostenibile.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Pedalare tra i paesaggi del Valdarno, vivere una giornata di sport e condividere i valori della solidarietà. È questa la filosofia della quarta edizione della Cicloturistica AVIS Città di Montevarchi, presentata nei giorni scorsi e in programma domenica 13 settembre. L’evento, organizzato dal GS AVIS Montevarchi, propone anche quest’anno percorsi pensati per valorizzare il territorio e offrire diverse possibilità di partecipazione, coinvolgendo sia i ciclisti amatoriali sia gli atleti più allenati. Sono tre i tracciati previsti: il percorso corto, di 67 chilometri con 530 metri di dislivello positivo; il percorso medio, di 84 chilometri con 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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