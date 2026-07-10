Notte Rossa Avis la festa Il centro si colora per solidarietà | Servono più giorni per donare

Nella notte Rossa Avis, il centro si è riempito di volontari in festa. Lo scorso anno, a Pistoia, sono stati raccolti cinquemila sacchetti di sangue, tutti utilizzati. Sono stati 360 i nuovi donatori. La campagna di sensibilizzazione ha evidenziato come siano necessari più giorni per donare, sottolineando l’impegno della comunità nel settore. La festa ha coinvolto numerosi partecipanti, con il centro che si è colorato per solidarietà.

PISTOIA L’anno scorso sono stati cinquemila i sacchetti di sangue raccolti da Avis Pistoia, tutti utilizzati. Un dato che segnala l’importanza di un sistema efficace di donazione di sangue e plasma: a Pistoia i nuovi donatori sono stati 360. E proprio per sensibilizzare i pistoiesi sull’importanza della donazione, oltre che per offrire loro una serata di musica, spettacolo e divertimento, ieri sera il centro storico è stato animato dalla quattordicesima Notte Rossa, organizzata da Avis con il supporto di diverse realtà del territorio, oltre che del Comune e della Regione. Un appuntamento diffuso in quattordici location del centro storico fra musica, balli, magia, esposizioni di veicoli leggendari come le Fiat 500 (a cura del Fiat 500 Club d’Italia), l’Harley Davidson e l’auto utilizzata dai Ghostbusters. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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