Festa del donatore Avis Un modello di solidarietà che è fiore all’occhiello

Durante la Festa del Tulipano a Castiglione del Lago, si è svolta anche una celebrazione dedicata alla solidarietà, con un focus particolare sui donatori di sangue. La giornata ha messo in luce l’impegno volontario di chi contribuisce con regolarità alla donazione, senza clamore. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza di questo gesto di generosità. La festa ha rafforzato il riconoscimento verso chi dona con costanza.

Tra i colori e le suggestioni della Festa del Tulipano, Castiglione del Lago ha celebrato domenica anche un’eccellenza della solidarietà: la generosità silenziosa dei suoi donatori di sangue. La “Festa del donatore Avis“, inserita nella cornice della storica manifestazione primaverile, ha rappresentato un momento sociale e conviviale per rendere omaggio a una realtà modello regionale di solidarietà. Il momento più significativo della giornata è stato il conferimento dei riconoscimenti ai donatori più anziani, colonne portanti dell’associazione che con la loro costanza hanno contribuito al raggiungimento di traguardi storici. I dati...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa del donatore Avis. Un modello di solidarietà che è fiore all’occhiello Notizie correlate «Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Dal “fiore all’occhiello” al pantano: il voltafaccia che non convince». Il fiore all’occhiello? Sì… ma con l’intonaco che casca giù!A Castiglioni c’è un posto che tutti conoscono e che, diciamolo, fa anche una bella figura quando arrivano i turisti: il Palazzo Pretorio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa del donatore Avis. Un modello di solidarietà che è fiore all’occhiello; AVIS Comunale di Catania celebra il suo 60° anniversario; Torna la Maratona del donatore, gli allievi della scuola di polizia in campo con Avis; Falcone, un esempio che resta: l’ultima donazione del presidente AVIS Orazio Antonio Minutoli. Festa del donatore Avis. Un modello di solidarietà che è fiore all’occhielloCastiglione del Lago, oltre mille i volontari attivi che hanno garantito 1558 sacche raccolte. La cerimonia di premiazione degli anziani. lanazione.it Torna la Festa del donatore. Il programmaGUALDO TADINO – I donatori di sangue iscritti alla comunale Avis Pasquarelli sono invitati a partecipare alla tradizionale festa in calendario per domenica 24 agosto. E’ la 68^ edizione. lanazione.it FEDEZ alla Festa del Soccorso: San Severo si prepara ad accogliere migliaia di visitatori https://www.antennasud.com/fedez-alla-festa-del-soccorso-san-severo-si-prepara-ad-accogliere-migliaia-di-visitatori/ - facebook.com facebook