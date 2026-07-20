Montevarchi nuovo rinforzo in attacco | ufficiale l’arrivo di Diego Accursi

Il Montevarchi Calcio ha annunciato l’ingaggio di Diego Accursi, attaccante nato nel 2003. Il giocatore entra a far parte della rosa per la prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente il trasferimento, rendendo noto il nuovo acquisto nel reparto offensivo. Accursi si unisce così alla squadra che si prepara all’inizio del campionato.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Il Montevarchi Calcio aggiunge un nuovo tassello al reparto offensivo in vista della prossima stagione. La società rossoblù ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Diego Accursi, attaccante classe 2003 che entra a far parte della rosa a disposizione dello staff tecnico. Romagnolo doc, Accursi è cresciuto nel settore giovanile del Rimini, club della sua città con il quale ha completato il percorso di formazione e vissuto anche l’emozione dell’esordio in Serie C. Dopo l’esperienza nel calcio professionistico, il giovane attaccante ha proseguito il proprio percorso di crescita in Serie D, categoria nella quale ha ormai maturato una significativa esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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