Cagliari rinforzo a centrocampo | ufficiale l' arrivo di Fazzini

Il Cagliari Calcio ha annunciato l’arrivo di Jacopo Fazzini, che si trasferisce dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista si unisce alla squadra per rinforzare il reparto. La firma è stata ufficializzata e il giocatore è ora a disposizione del club. La società ha comunicato la conclusione dell’accordo senza ulteriori dettagli sui termini.

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rossoblù dall’ACF Fiorentina in prestito con diritto di riscatto., Nato a Massa, 23 anni, è cresciuto nel Settore giovanile dell’Empoli con cui ha vinto il campionato Primavera 202021. La stagione successiva gioca la Youth League ed entra subito nel giro della prima squadra, con cui debutta il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia contro l’Inter. Il 14 agosto dello stesso anno fa il suo esordio in Serie A contro lo Spezia, incrementando via via minutaggio e presenze: saranno 21 a fine campionato. La... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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MERCATO CAGLIARI IN MOVIMENTO: IL CENTROCAMPO PUÒ RINFORZARSI CON UN PROFILO GIOVANE

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