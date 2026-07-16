La Juventus Women ha annunciato l'acquisto di Kysha Sylla. La giocatrice, giovane ma già con una significativa esperienza, si unisce alla squadra per rafforzare il reparto under 19. La società ha comunicato che Sylla sarà a disposizione del tecnico Guerrero, che ha già iniziato a integrare il nuovo talento nel suo progetto. La firma rappresenta un passo nel rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di valorizzare le giovani promesse del calcio femminile.

La Juventus Women continua ad ingaggiare talenti giovani ma che, nella loro breve carriera, hanno già maturato grande esperienza e che potranno metterla a disposizione di mister Guerrero. Il club bianconero ha infatti annunciato un nuovo colpo di mercato che andrà a rinforzare il reparto difensivo: il nome è quello di Kysha Sylla, giovane calciatrice classe 2004, che ha scelto di indossare la maglia numero 4. Il comunicato del club. Questa la nota ufficiale del club bianconero: “Nata a Marsiglia nel 2004, compie il suo percorso di maturazione calcistica nel settore giovanile del Lione, club con cui si affaccia ad alti livelli nel calcio professionistico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus Women, nuovo rinforzo per Guerrero: ufficiale l’arrivo di Kysha Sylla

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