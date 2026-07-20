Montepulciano al via il 51esimo Cantiere Internazionale d' Arte

Notizia in breve

Il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte è iniziato con un convegno, diversi concerti e uno spettacolo di Don Chisciotte a marionette. L’evento si svolge a Montepulciano e comprende numerose esibizioni musicali e teatrali. La giornata di apertura ha visto anche interventi pubblici e attività culturali, con la partecipazione di artisti e pubblico. La manifestazione proseguirà fino a fine luglio, coinvolgendo vari luoghi della città.