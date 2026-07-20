Montepulciano al via il 51esimo Cantiere Internazionale d' Arte
Il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte è iniziato con un convegno, diversi concerti e uno spettacolo di Don Chisciotte a marionette. L’evento si svolge a Montepulciano e comprende numerose esibizioni musicali e teatrali. La giornata di apertura ha visto anche interventi pubblici e attività culturali, con la partecipazione di artisti e pubblico. La manifestazione proseguirà fino a fine luglio, coinvolgendo vari luoghi della città.
Montepulciano, 20 lug. (askanews) - Si è aperto con un convegno, diversi concerti e un Don Chisciotte a marionette il il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, che quest'anno cade nel centenario del fondatore Hans Werner Henze, visionario intellettuale tedesco che ha lasciato un messaggio di libertà attraverso la conoscenza e l'espressione artistica senza confini. L'evento, che vuole andare oltre i tradizionali steccati dei festival culturali, prosegue fino al 2 agosto con 42 spettacoli, di cui 24 première, tra Montepulciano e la Valdichiana Senese, con la direzione artistica di Mariangela Vacatello. Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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