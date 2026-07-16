Festival | il Cantiere Internazionale d' Arte apre nel segno del fondatore Hans Werner Henze
Il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte apre venerdì 17 luglio a Montepulciano, dedicando l'edizione al compositore tedesco Hans Werner Henze, di cui si celebra il centenario della nascita. La manifestazione coinvolge artisti e musicisti provenienti da diversi paesi e si svolge nella città toscana, che torna così a essere centro di attenzione internazionale per gli eventi musicali. La cerimonia di apertura si svolge in una location storica del centro storico.
Montepulciano (Siena), 16 lug. - (Adnkronos) - Montepulciano torna al centro della scena musicale internazionale con il 51esimo Cantiere Internazionale d'Arte, al via venerdì 17 luglio nel segno del suo fondatore Hans Werner Henze (1926-2012), il compositore e intellettuale tedesco di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Fino al 2 agosto il borgo poliziano e la Valdichiana senese accoglieranno artisti, orchestre e compagnie da tutto il mondo per una rassegna che rinnova la vocazione del Cantiere come laboratorio di creazione contemporanea: ventiquattro prime assolute, sei orchestre e un programma che attraversa musica sinfonica, opera, teatro, danza, performance e progetti dedicati a famiglie e bambini, oltre a un fitto programma cameristico diffuso tra piazze, chiese e spazi monumentali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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