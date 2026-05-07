L’edizione 2026 del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano è stata presentata ieri a Roma, al Teatro dell’Opera. La manifestazione si svolgerà sotto il simbolo della cifra tonda ’100’, che rappresenta il numero di anni dalla nascita del suo fondatore. La conferenza ha fornito dettagli sui vari eventi e sul programma previsto per questa edizione, senza specificare ulteriori particolari sui partecipanti o sulle date esatte.

È sotto la rassicurante cifra tonda ’100’ che si giostrano i tanti numeri che consentono di fissare in un’istantanea l’edizione 2026 del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, presentato ieri a Roma, al Teatro dell’Opera. Cento sono gli anni che separano questa 51ª edizione del festival dalla nascita di Hans Werner Henze, l’artista tedesco, musicista, direttore d’orchestra, che ebbe l’idea del Cantiere, riuscì a realizzarla e più volte a dirigere la rassegna, in varie fasi. Dunque la manifestazione, in calendario dal 17 luglio al 2 agosto ed esplicitamente titolata ‘Henze 100’, celebrerà questo anniversario. E lo farà con un cartellone in cui spiccano ventiquattro prime assolute, la collaborazione con una decina di conservatori (di cui cinque tedeschi), università e accademie di alta formazione, la presenza di sei orchestre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere Internazionale d’Arte. Omaggio al fondatore Henze

Notizie correlate

Accademia di Santa Cecilia, omaggio a Hans Werner HenzeL’Accademia di Santa Cecilia, uno delle istituzioni musicali più antiche - fu fondata a Roma nel 1585 - e prestigiose del mondo, celebra i 100 anni...

Trent’anni di marineria. Alla Fortezza l’omaggio al fondatore scomparsoMONTE ARGENTARIO "Trent’ anni di marineria", la sezione di Monte Argentario - Orbetello della Lega Navale celebra tre decenni di storia e si mette in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Montepulciano, il programma del 51° Cantiere internazionale d'arte; Cantiere Internazionale d’Arte. Omaggio al fondatore Henze; Cantiere d’arte, nuovo consiglio e cartellone; Combattimento 400: Monteverdi incontra Abdul Qadir Maraghî.

Cantiere Internazionale d’Arte. Omaggio al fondatore HenzeÈ sotto la rassicurante cifra tonda ’100’ che si giostrano i tanti numeri che consentono di fissare in un’istantanea l’edizione 2026 del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, presentato ... lanazione.it

Cantiere d’arte, nuovo consiglio e cartelloneMercoledì prossimo, al Teatro dell’Opera di Roma, il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano presenterà la sua 51esima edizione, esplicitamente ... lanazione.it

Impresa Costruire. Sam Marshall · Shield. In occasione della Giornata Internazionale per la Sicurezza sul Lavoro, ricordiamo quanto questo tema sia centrale in ogni attività di cantiere. La sicurezza non è solo un insieme di norme, ma un valore che DEVE gu - facebook.com facebook