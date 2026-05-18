Tennis Sinner-Ruud da record | oltre 4,5 milioni e 36,7% di share tra Sky Sport e TV8

La finale degli Internazionali d’Italia del 2026 tra Jannik Sinner e Casper Ruud ha superato i 4,5 milioni di spettatori complessivi tra Sky Sport e TV8, raggiungendo un share del 36,7%. Si tratta dell’edizione più vista di sempre, con un incremento significativo rispetto alle precedenti. La partita ha suscitato grande interesse tra il pubblico televisivo, confermando la rilevanza dell’evento nel panorama sportivo italiano. La finale ha avuto anche un’ampia copertura sui canali digitali delle piattaforme coinvolte.

La finale degli Internazionali d’Italia 2026tra Jannik Sinner e Casper Ruud supera i 4,5 milioni di spettatori tra Sky e TV8è l’edizione più vista di sempre. Si chiude la miglior edizione di sempre degli Internazionali d’Italia su Sky. La finale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud – in diretta dalle 17.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8 - ha raccolto complessivamente 4 milioni e 567 mila spettatori medi in total audience*, con il 36,7% di share*, 7 milioni e 838 mila spettatori unici** e un picco di oltre 5 milioni e 530 mila spettatori in total audience* al momento del match point. Su TV8, invece,gli spettatori medi complessivisono stati 3 milioni e 130 mila*, con il 25,2% di share*. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Jannik Sinner Just Broke A Record Only Djokovic Held — And Nobody Is Talking About It

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