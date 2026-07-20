Mondiali | scontri tra tifosi e polizia a Buenos Aires dopo la finale
Dopo la finale contro la Spagna, nel centro di Buenos Aires si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine. Gli scontri sono iniziati con lanci di bottiglie e pietre da parte dei sostenitori, mentre la polizia ha risposto con l'uso di lacrimogeni e cariche antisommossa. La scena si è protratta per diversi minuti, creando caos e tensione nelle strade della città. Non sono stati segnalati feriti gravi o arresti ufficiali.
Il post-partita contro la Spagna nel centro di Buenos Aires è degenerato in una lunga battaglia tra sostenitori argentini con le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie, pietre, lacrimogeni e cariche degli agenti in tenuta antisommossa. Ad accendere la miccia è stato l'intervento della polizia che cercava di impedire ad alcuni tifosi di scavalcare le transenne a protezione dell'obelisco che tradizionalmente rappresenta l'epicentro delle celebrazioni calcistiche nella capitale. La sola presenza degli agenti nel mezzo delle celebrazioni ha innescato la reazione di alcuni gruppi di tifosi che hanno iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
25-01-2026 - Frosinone: Scontri tra ultras di Lazio e Napoli sull'A1, 80 identificati
Notizie e thread social correlati
Mondiali 2026, i tifosi argentini in festa a Buenos AiresI tifosi argentini si sono radunati a Buenos Aires per celebrare la vittoria della nazionale contro la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali...
Mondiali, Buenos Aires festeggia l’Argentina in finaleMigliaia di tifosi si sono radunati in Plaza de la República a Buenos Aires per festeggiare la vittoria dell’Argentina nella semifinale dei Mondiali...
Temi più discussi: Mondiali: scontri tra tifosi e polizia a Buenos Aires dopo la finale; Mondiali di calcio 2026: Buenos Aires in fiamme in vista della partita Argentina-Inghilterra.; Tensione altissima per Inghilterra-Argentina: polizia in allerta, è la sfida più a rischio di tutte; Il coro dell'Argentina sulle Malvinas che accende le polemiche prima della sfida con l'Inghilterra ai Mondiali.
Local Team. . I tifosi del Marocco si sono riversati in corso Buenos Aires, a Milano, per festeggiare la vittoria contro il Canada e il passaggio ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026. Sul posto le pattuglie della polizia locale per deviare il traffico. facebook
Napoli, Argentina: la finale dei Mondiali in città, nel nome di MaradonaCentro storico e soprattutto Quartieri Spagnoli come una piccola Buenos Aires. Ma è festa diffusa nel capoluogo partenopeo per la finale dei mondiali di calcio '26 tra albiceleste e Spagna ... napolitoday.it
Mondiali 2026, l'ambasciata britannica a Buenos Aires: Se vinciamo, festeggiate con eleganzaL'avviso dell'ambasciata britannica a Buenos Aires in vista della tesissima sfida di questa sera tra Argentina e Inghilterra. msn.com