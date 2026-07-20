Mondiali | scontri tra tifosi e polizia a Buenos Aires dopo la finale

Notizia in breve

Dopo la finale contro la Spagna, nel centro di Buenos Aires si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine. Gli scontri sono iniziati con lanci di bottiglie e pietre da parte dei sostenitori, mentre la polizia ha risposto con l'uso di lacrimogeni e cariche antisommossa. La scena si è protratta per diversi minuti, creando caos e tensione nelle strade della città. Non sono stati segnalati feriti gravi o arresti ufficiali.