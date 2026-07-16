Mondiali Buenos Aires festeggia l’Argentina in finale

Migliaia di tifosi si sono radunati in Plaza de la República a Buenos Aires per festeggiare la vittoria dell’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026, con un risultato di 2-1 contro l’Inghilterra. La città si è illuminata di biancoceleste in seguito alla qualificazione alla finale del torneo.

Buenos Aires si illumina di biancoceleste dopo la vittoria dell’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026. Migliaia di tifosi si sono radunati in Plaza de la República per celebrare il successo per 2-1 contro l’Inghilterra e il pass conquistato per la finale. Le immagini dall’alto mostrano la capitale argentina illuminata dai fuochi d’artificio, mentre la festa dei sostenitori della Selección invade le strade della città. Grazie alla rimonta firmata dagli assist di Lionel Messi per Enzo Fernández e Lautaro Martínez, l’Argentina raggiunge l’ultimo atto del torneo, dove affronterà la Spagna (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

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Mondiali, Buenos Aires festeggia lArgentina in finale

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