I tifosi argentini si sono radunati a Buenos Aires per celebrare la vittoria della nazionale contro la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all'Argentina, che ha assicurato l'accesso alle semifinali del torneo. La festa è durata fino alle prime ore del mattino, con i supporter che hanno manifestato il loro entusiasmo per il passaggio di turno della squadra nazionale.

I tifosi argentini esultanti a Buenos Aires hanno festeggiato fino alle prime ore del mattino dopo che la loro nazionale ha battuto la Svizzera nella Coppa del Mondo ed è approdata alle semifinali del torneo. Julian Alvarez si è assicurato che i campioni in carica avessero un piede nelle semifinali con uno straordinario gol dalla distanza nei tempi supplementari. Il suo gol al 112esimo minuto ha rotto l’1-1, e Lautaro Martinez ha aggiunto un altro gol negli ultimi secondi per concludere con la vittoria per 3-1. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, i tifosi argentini in festa a Buenos Aires

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali: Buenos Aires, la festa dei tifosi argentini a dopo la vittoria contro Capo Verde-RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Miami diventa Little Buenos Aires: così 40mila argentini hanno vissuto l'esordio dell'Albiceleste

Mondiali 2026, Argentina in partenza da Buenos AiresLa nazionale argentina di calcio è partita da Buenos Aires per gli Stati Uniti, dove svolgerà le ultime fasi di preparazione prima del Mondiale 2026,...

Temi più discussi: Mondiali, il Marocco conquista i quarti di finale: esplode la festa in corso Buenos Aires; Il Marocco vola ai quarti del Mondiale: centinaia di tifosi in festa a Milano. Gioiamo insieme, rispettando il paese che ci ospita; Video. Tifosi dell'Argentina in festa: canti e balli dopo rimonta Mondiale contro l'Egitto; Pazzesca Argentina! Sotto 0-2 a dieci minuti dalla fine, rimonta l'Egitto e vola ai quarti.

Qual è il problema con tutti che improvvisamente fanno il tifo contro l'Argentina ai Mondiali? reddit

Video. Tifosi dell'Argentina in festa: canti e balli dopo rimonta Mondiale contro l'EgittoVideo. I tifosi dell'Argentina hanno festeggiato in massa dopo che i campioni in carica, rimontando da 0-2, hanno battuto l'Egitto 3-2 e raggiunto i quarti di finale del Mondiale. it.euronews.com

Mondiali, tifosi argentini fanno festa alla vigilia incontro SvizzeraKansas City (, 11 lug. (askanews) - Tifosi argentini si radunano a Kansas City, tra tamburi, canti e balli, per tifare la loro squadra alla vigilia dei quarti di finale dei Mondiali, che vedranno i ca ... quotidiano.net