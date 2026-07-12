Mondiali 2026 i tifosi argentini in festa a Buenos Aires

Da lapresse.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I tifosi argentini si sono radunati a Buenos Aires per celebrare la vittoria della nazionale contro la Svizzera nei quarti di finale dei Mondiali 2026. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all'Argentina, che ha assicurato l'accesso alle semifinali del torneo. La festa è durata fino alle prime ore del mattino, con i supporter che hanno manifestato il loro entusiasmo per il passaggio di turno della squadra nazionale.

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I tifosi argentini esultanti a Buenos Aires hanno festeggiato fino alle prime ore del mattino dopo che la loro nazionale ha battuto la Svizzera nella Coppa del Mondo ed è approdata alle semifinali del torneo. Julian Alvarez si è assicurato che i campioni in carica avessero un piede nelle semifinali con uno straordinario gol dalla distanza nei tempi supplementari. Il suo gol al 112esimo minuto ha rotto l’1-1, e Lautaro Martinez ha aggiunto un altro gol negli ultimi secondi per concludere con la vittoria per 3-1. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali: Buenos Aires, la festa dei tifosi argentini a dopo la vittoria contro Capo Verde-RTL 102.5

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