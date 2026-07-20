Un esperto di linguaggio del corpo ha spiegato perché Donald Trump non si è mosso dopo aver consegnato la coppa alla squadra spagnola durante la finale dei Mondiali nel New Jersey. Secondo l’analisi, il comportamento dell’ex presidente potrebbe riflettere una reazione di sorpresa o di riflessione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati di analisi comportamentale.

Un esperto di linguaggio del corpo ha espresso la sua opinione sul motivo per cui Donald Trump non si è mosso dopo aver consegnato alla Spagna il trofeo della Coppa del Mondo al termine della finale disputata ieri nel New Jersey. La Spagna è uscita vittoriosa dopo i tempi supplementari in una partita che ha visto l’Argentina ridotta a dieci uomini. In seguito al secondo cartellino giallo ricevuto da Enzo Fernández. L’Argentina non è riuscita a tirare in porta nemmeno una volta per 117 minuti. Per poi reagire con grinta negli ultimi secondi dei tempi supplementari, regalando un finale al cardiopalma. Eppure, gli eventi avvenuti al di fuori della partita stessa hanno attirato online quasi tanta attenzione quanto il calcio stesso. 🔗 Leggi su Newsner.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Newsner.it - Mondiali: perché Trump era immobile mentre Spagna sollevava trofeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump Lauds Messi, Ronaldo, Kane Ahead of Spain–Argentina World Cup Final

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina: commento testuale della finale della Coppa del Mondo 2026, aggiornamenti, gol e statistiche di Spagna-Argentina mentre Lionel Messi cerca di conservare il trofeoL'Argentina e la Spagna si affrontano nella finale della Coppa del Mondo 2026 al New Jersey.

Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: finisce l’era di Cristiano Ronaldo ai MondialiIl Portogallo di Cristiano Ronaldo si è fermato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, perdendo 1-0 contro la Spagna.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Trump beccato a toccare la Coppa del Mondo prima della cerimonia; Trump, che imbarazzo durante la premiazione: i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppa; Trump con Infantino alla finale Spagna-Argentina. Stringe la mano a Sanchez e poi consegna la Coppa agli spagnoli: I calciatori fanno una bella vita. Farei a cambio; Mondiali: Trump si prende scena e fischi, premia la Spagna con Infantino.

I BTS sono stati le celebrità più menzionate al mondo nelle ultime ore dopo la storica esibizione all’halftime show dei Mondiali, superando anche figure come Messi e Trump Inoltre, hanno registrato un enorme aumento delle ricerche su Google: il volume x.com

Imbarazzo durante la premiazione, Trump prova a restare nella foto. Rodri lo invita a spostarsiIl tentativo del presidente Usa al centro dell'inquadratura dei Campioni del Mondo spiazza gli spagnoli. Il capitano della Spagna, miglior giocatore del torneo, si allarga e sembra cingere il fianco d ... msn.com

Donald Trump si infila nella foto con La Roja dopo la vittoria mondiale: il video diventa viraleDonald Trump è diventato virale dopo la finale dei Mondiali: dopo aver consegnato il trofeo alla Spagna, sembrava non volesse lasciare il palco. Il presidente USA aveva tifato Argentina, spingendo mol ... msn.com