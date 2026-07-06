Il Portogallo di Cristiano Ronaldo si è fermato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, perdendo 1-0 contro la Spagna. La rete decisiva è stata segnata da Mikel Merino in pieno recupero. Con questa vittoria, la squadra spagnola ha accesso ai quarti di finale.

Si ferma agli ottavi di finale il cammino ai Mondiali 2026 del Portogallo di Cristiano Ronaldo, battuto dalla Spagna 1-0. Le Furie rosse volano ai quarti grazie alle rete di Mikel Merino nel recupero. La Spagna sfiderà ora la vincente di Usa-Belgio. Al termine del match, Cristiano Ronaldo ha salutato i tifosi portoghesi in lacrime: per il fenomeno portoghese è stata l’ultima partita in una Coppa del Mondo. Cristiano Ronaldo saluta i tifosi in lacrime dopo la sconfitta del Portogallo (AP PhotoGareth Patterson) Il racconto del match. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 ma le occasioni non sono mancate, soprattutto nella prima parte di gara, quando la Spagna ha sfiorato il vantaggio con Oyarzabal, che ha sprecato una clamorosa opportunità a tu per tu con Costa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: finisce l’era di Cristiano Ronaldo ai Mondiali

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