L'Argentina e la Spagna si affrontano nella finale della Coppa del Mondo 2026 al New Jersey. La partita è in corso con alcuni gol segnati e statistiche aggiornate. Lionel Messi cerca di conquistare il suo primo trofeo mondiale con l'Argentina, che potrebbe diventare la terza squadra a vincere due edizioni consecutive. La partita è in svolgimento, con il punteggio ancora in bilico.

2026-07-19 22:24:00 Breaking news: L’Argentina potrebbe diventare la terza nazione a vincere la Coppa del Mondo consecutivamente quando affronterà la Spagna stasera nel New Jersey. Lionel Scaloni ha guidato un periodo di enorme successo – li ha anche guidati a due Copas America – da quando è subentrato dopo la Coppa del Mondo 2018. A ostacolarli ci sono i campioni d’Europa della Spagna. La Roja è sembrata la squadra più completa del torneo e cercherà di conquistare il trofeo per la seconda volta dopo averlo vinto in Sud Africa 16 anni fa. Dove guardare Spagna-Argentina: TV e streaming online. Spagna-Argentina inizierà domenica alle 20:00, ora del Regno Unito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Spagna-Argentina: commento testuale della finale della Coppa del Mondo 2026, aggiornamenti, gol e statistiche di Spagna-Argentina mentre Lionel Messi cerca di conservare il trofeo

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